Herstructurering bij Standard: twee belangrijke pionnen ontslagen

Réginal Goreux en Sébastien Grandjean verlaten Standard. De twee ontslagen werden maandagmiddag bekendgemaakt.

Zoals we eerder schreven, leek een vertrek aanstaande voor Réginal Goreux. Standard heeft vandaag het nieuws bevestigd door aan te kondigen dat ze de samenwerking met hem beëindigen.

In 2020 kwam hij in een begeleidende rol voor de U18- en U21-teams bij de club, en de voormalige voetballer was uitgegroeid tot sportief verantwoordelijke van de Rouches Academie. Matricule 16 bedankt de Belgische Haïtiaan en geeft aan dat ze nu op zoek zijn naar zijn vervanger.

Twee minuten na de bekendmaking van dit ontslag, kondigde Standard ook aan afscheid te nemen van Sébastien Grandjean. In oktober vorig jaar werd hij coach van SL16 en hij had zojuist zijn team gered met een overwinning tegen Tournai.

Daardoor blijft de U23 van Standard in Eerste Nationale. De coach, eerder actief bij o.a. Virton, Fola Esch en Francs Borains, kwam afgelopen najaar om Olivier Krauss te vervangen. De naam van zijn opvolger zou binnenkort bekend moeten zijn.

📝 Standard de Liège beëindigt de samenwerking met Sébastien Grandjean → https://t.co/ZSS881ezM2



📝 Standard de Liège en Sébastien Grandjean gaan uit elkaar → https://t.co/s34U1Lu4N8 #SL16 #RSCL 🔴⚪ pic.twitter.com/EpKi5gUB4E — SL16 Football Campus (@SL16_FC) May 19, 2025