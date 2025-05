Kevin De Bruyne is klaar voor zijn laatste thuismatch bij Manchester City, maar Pep Guardiola zet onverwachte toon

Kevin De Bruyne zal dinsdag afscheid nemen van de supporters van Manchester City in het Etihad Stadium. Een emotionele avond staat te wachten voor de speler die bijna 10 jaar lang zo vaak op dit veld heeft gespeeld.

Kevin De Bruyne speelde de volledige finale van de FA Cup tegen Crystal Palace. Zal de middenvelder dan worden opgesteld door Pep Guardiola voor deze laatste thuiswedstrijd tegen Bournemouth op dinsdag?

De Rode Duivel eist geen basisplaats, wat hij wil is het welzijn van het team, zoals Pep Guardiola uitlegt. "Kevin (De Bruyne) wil dat we winnen om ons te kwalificeren voor de Champions League volgend seizoen. Dat is wat Kevin wil. Ik zal het beste team kiezen om te winnen", legt de Spaanse coach uit zonder te specificeren of de Rode Duivel zal starten.

"Dinsdag zal hij krijgen wat hij verdient, op het beste moment, voor alles wat hij met ons heeft bereikt", benadrukt hij. "Dit is het beste compliment dat we hem kunnen geven voor zijn ongelooflijke traject en toewijding. Ik heb al meerdere keren gezegd dat hij duidelijk deel uitmaakt van de legendes van deze club."

Een grote erkenning voor De Bruyne

"Wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, zou niet mogelijk zijn geweest zonder Kevin, dat is duidelijk", erkent hij. Met Manchester City heeft KDB een Champions League, een UEFA Super Cup, zes Premier League-titels, vijf League Cups, twee FA Cups, drie Community Shields en een FIFA Club World Cup gewonnen.

"We hebben vier punten nodig in deze laatste twee wedstrijden. We willen eindigen op de derde plaats in de Premier League", stelt hij. "Als we er niet in slagen om ons te kwalificeren voor de Champions League, is het omdat we het niet verdiend hebben. En dan moeten we de Europa League spelen. Maar ik ben vol vertrouwen, ik denk dat we het gaan halen."