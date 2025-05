Onverwachte frustratie: Philippe Albert haalt uit in volle titelstrijd tussen Union SG en Club Brugge

Nog amper één percent, zoveel kans ziet Nicky Hayen nog dat Club Brugge op de slotspeeldag de titel pakt in de Champions' Play-offs.

Blauwzwart staat op een punt van Union SG, maar de kans is bijzonder klein dat de Brusselaars nog in de fout gaan tegen KAA Gent. “Zelfs als ze als tweede eindigen, hebben de Bruggelingen hun seizoen geslaagd afgesloten na het winnen van de beker”, klinkt het bij Philippe Albert in La Capitale.

En daarvoor verdient Nicky Hayen het nodige lof. “Er moet hulde worden gebracht aan het werk van een andere jonge Belgische coach, Nicky Hayen: in iets meer dan een jaar heeft hij twee trofeeën gewonnen en miljoenen verdiend voor zijn club in de Champions League.”

Volgens Albert is het duidelijk waar het verschil tussen Club Brugge en Union SG lag. “Waar Brugge beter was dan Union in de reguliere competitie, was het omgekeerd in de play-offs.”

En Albert wil ook nog een kleine frustratie kwijt. Hij kan maar niet geloven dat de competitie in de toekomst afscheid neemt van de play-offs. Die zorgen voor enorm veel spankracht.

“Wie had het slechte idee om de play-offs af te schaffen? In de toekomst, wanneer we een competitie hebben die al na de 24e speeldag beslist is, mogen we al die ‘intelligente’ mensen bedanken.”

De spanning die er nu is tot op de slotspeeldag en misschien weer tot in de laatste minuten van de competitie vindt de analist geweldig. “Ik wil geen competitie die te vroeg beslist is, zoals in Duitsland of Engeland”, besluit hij.