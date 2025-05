'KAA Gent wil nieuwe aanvaller uit JPL halen en heeft twee opties op tafel'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent staat voor een heel drukke zomermercato. Voorzitter Sam Baro maakte vorige week bekend dat er stevig gekuist zal worden in de selectie.

KAA Gent had een brede spelerskern dit jaar. Daar willen de Buffalo’s stevig in snoeien. Heel wat spelers moeten verplicht op zoek naar een andere ploeg, waardoor ook veel nieuwe spelers in de Planet Group Arena nodig zijn.

Volgens Het Laatste Nieuws komt KAA Gent bij zijn zoektocht naar een nieuwe aanvaller uit bij Nacho Ferri. De 20-jarige Spanjaard speelde dit seizoen bij KV Kortrijk en scoorde acht keer.

Dat was wel op huurbasis. Hij werd geleend van Eintracht Frankfurt. Ondertussen zouden de Buffalo’s al contact gehad hebben met de entourage van Ferri, zo schrijft de krant.

Ook Aurélien Scheidler van Dender een optie zijn. Dender zal hem aankopen voor 800.000 euro, maar hij mag deze zomer wel doorverkocht worden als er winst geboekt kan worden.

Heel wat spelers kregen ondertussen te horen dat ze niet meer moeten meetrainen met de A-ploeg in aanloop naar het slotduel, zondag op bezoek bij competitieleider Union SG.