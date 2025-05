Union-coach Sébastien Pocognoli ziet speler doorbreken in play-offs: "Ik had al het gevoel dat hij sterk zou eindigen"

Union SG toonde op het veld van Antwerp nog maar eens hoe sterk hun kern is. Pocognoli zette verrassende namen in de basis, en vooral Fuseini greep zijn kans met beide handen.

Sébastien Pocognoli beschikt bij Union SG over een brede kern. Dat toonde de club nog maar eens op het veld van Antwerp. Mohammed Fuseini, die naast Franjo Ivanovic in de spits stond, scoorde twee keer. Twee keer op aangeven van Anouar Ait El Hadj.

"Wanneer ik op de persconferentie zeg dat ik op elke positie twee spelers kan zetten, is dat echt zo", benadrukte coach Pocognoli na afloop. "Dat is het resultaat van lang werk om zover te komen in de play-offs."

Hij moest achteraan ook een knoop doorhakken. Christian Burgess was geschorst wegens gele kaarten en Pocognoli moest een vervanger aanduiden. "Fedde Leysen speelde ook een sterke wedstrijd", zei hij achteraf.

Maar vooral het vertrouwen van Fuseini viel op op de Bosuil. "Ik had het gevoel dat Fuseini de play-offs sterk zou eindigen. Telkens hij inviel, bracht hij veel, ook al had hij wat pech voor doel."

"In de basis starten tegen Anderlecht gaf hem vertrouwen. Dat nu bevestigen, gaf hem nog meer rust. Zijn tweede doelpunt toont dat: zo’n doelpunt maak je niet zonder vertrouwen", besluit Pocognoli, die nu toeleeft naar de titelmatch tegen KAA Gent.