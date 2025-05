Beerschot zwaait zes spelers uit en komt met aankondiging die fans graag zullen horen

Beerschot nam maandag afscheid van zes spelers die gehuurd werden. De club kondigde verder aan dat er onderhandeld zal worden met spelers die hun contract zien aflopen.

Beerschot keerde dit seizoen terug naar eerste klasse nadat het kampioen speelde in de Challenger Pro League. Lang duurde het avontuur in 1A niet, want de club degradeert alweer naar 1B.

Al redelijk snel in het seizoen werd duidelijk dat Beerschot niet klaar was voor het hoogste niveau in België. Er zit niet genoeg kwaliteit in de ploeg, en coach Dirk Kuyt kon bijna nooit onder normale omstandigheden werken.

De Ratten eindigde laatste in het klassement, met 24 punten. Maar ze deden uiteraard wel hun best om er iets moois van te maken. Er werden ook een aantal spelers gehuurd om de situatie te keren, tevergeefs.

Beerschot neemt nu ook officieel afscheid van zes spelers die gehuurd werden. Het gaat om Omar Fayed, Marwan Al-Sahafi, Faisal Al-Ghamdi, Hakim Sahabo, Djevencio van der Kust en Emir Ortakaya.

Verder kondigde de club aan dat er de komende weken contractbesprekingen op de planning staan met spelers die hun contract deze zomer zien aflopen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.