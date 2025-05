"Wilmots waardeert Karel Geraerts": een duidelijk teken naar Ivan Leko toe?

Nordin Jbari vraagt zich af wat de toekomst brengt voor Ivan Leko bij Standard. Volgens hem zou Marc Wilmots, de nieuwe sportief directeur, mogelijk een ander profiel op de bank willen.

In Complètement foot heeft Nordin Jbari zijn gedachten geuit over de huidige situatie van Standard. Hij sprak niet alleen over coach Ivan Leko, maar ook over de groeiende invloed van Marc Wilmots, die recent benoemd werd tot sportief directeur.

"Als Wilmots vasthoudt aan deze dominante filosofie zoals hij heeft uitgelegd, betekent dit dat hij kritisch is tegenover Ivan Leko", zegt Jbari. Hij betwist niet noodzakelijkerwijs de cijfers van het seizoen, maar wat ze vertegenwoordigen. Volgens hem wordt een coach niet alleen beoordeeld op zijn resultaten, maar ook op zijn vermogen om een team te laten groeien. En op dat punt heeft Standard dit seizoen niet veel laten zien.

De kritiek is duidelijk, Leko heeft geen echte dynamiek kunnen brengen. "Ik ga ervan uit dat een coach een team moet verbeteren", herhaalt Jbari. In een club als Standard weegt dit gebrek aan collectieve ontwikkeling zwaar door.

De vraag naar de toekomstige coach wordt dus gesteld. En er is ook een naam die vaak terugkomt. "Wilmots waardeert Karel Geraerts."

Marc Wilmots legt zijn eerste fundamenten. Een van zijn eerste grote beslissingen zal de coach voor volgend seizoen zijn.