Noah Sadiki wil laatste cadeau geven aan Union-supporters, maar waarschuwt eigen ploeg toch voor titelwedstrijd

Union SG staat héél dicht bij de landstitel. Als de Brusselaars zondag winnen van KAA Gent zijn ze kampioen.

Union SG greep de voorbije drie jaar steeds net naast de landstitel. Dit jaar zijn ze er dichter bij dan ooit. Bij een zege tegen KAA Gent zal de helikopter met de trofee naar Vorst vliegen.

"We hebben heel veel beleefd dit jaar. In het begin startten we niet zo goed en stonden we zelfs dicht bij de degradatiezone. Stap voor stap zijn we geklommen in het klassement", zegt Noah Sadiki.

"Nu zijn we heel dichtbij en moeten we onszelf belonen", gaat hij verder. En hij heeft gelijk, want wat er de afgelopen jaren gebeurde zal ongetwijfeld nog fris in het geheugen zitten bij velen. Maar het vertrouwen is er, al moeten ze oppassen.

"Er kan een overvloed zijn aan vertrouwen, en dat is net wat we moeten vermijden", waarschuwt Sadiki. "We moeten met dezelfde mentaliteit blijven verdergaan, met dezelfde wil om te winnen."

De opdracht is dus simpel voor het weekend: voor eigen publiek de drie punten pakken. "Zo kunnen we thuis een laatste cadeau geven aan de fans, onze families en onszelf."