Dries Mertens verklapt waarom hij zo emotioneel is over zijn toekomst

Dries Mertens werd zondag kampioen met Galatasaray. Iedereen kijkt uit wat de ex-Rode Duivel volgend seizoen gaat doen.

Drie jaar zit Dries Mertens al in Turkije en evenveel jaar pakte hij met Galatasaray de landstitel. Daar voegde hij dit jaar ook nog eens een beker aan toe.

Het maakte onze landgenoot heel emotioneel. Met zoontje Ciro in de armen moest hij de tranen bedwingen toen hij de titel vierde na afloop van de wedstrijd.

Het is zo goed als duidelijk dat Mertens afscheid neemt van Galatasaray. Alleen is de vraag wel of hij definitief gaat stoppen of dat hij toch nog voor een ander avontuur gaat.

“Omdat ik niet weet wat ik ga doen”, verwijst Mertens bij Sporza naar de reden waarom hij zo emotioneel reageerde. “Ik weet het écht niet. Daarom ging er heel veel door mijn hoofd.”

Mertens is ondertussen 38 jaar oud en er moet ooit eens een einde komen. “Ik heb ook altijd gezegd dat ik ernaar uitkijk om te stoppen met voetballen. Er zijn heel veel dingen die ik na mijn carrière nog wil doen.”

Vanavond is Mertens te gast in de Ja-Nee-rubriek van Extra Time op VRT Canvas.