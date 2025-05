Marc Degryse spaart Anderlecht-coach Hasi niet en schuift verrassende naam naar voren als eventuele opvolger

Anderlecht hoopte een schokeffect te creëren door Besnik Hasi aan te stellen vlak voor de play-offs. Het plan mislukte en nu rest de vraag: gaat de club door met zijn huidige coach?

De trainer behaalde sinds zijn komst een teleurstellende 10 op 27 in de play-offs. Daarnaast verloor Anderlecht ook nog eens de bekerfinale, wat uiteindelijk het grote doel was. Een positief rapport kan hij niet voorleggen, en dat is ook Marc Degryse niet ontgaan.

"Om de vraag te beantwoorden of de club moet doorgaan met Besnik Hasi, heb ik een heel eenvoudige redenering. Stel: Anderlecht was doorgegaan met Hubert. Zoals het aan het lopen was, zou Hubert in deze play-offs niet ineens het licht hebben gezien. Dan was het nu dus over voor Hubert", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

“Zou Anderlecht dan deze zomer Besnik Hasi genomen hebben als opvolger? Neen, want Hasi is louter gehaald om een schokeffect te realiseren met het oog op de bekerfinale. Welnu, dan moet je vandaag in de huidige situatie ook niet doorgaan met Hasi."

Een duidelijk antwoord van Degryse. Hij denkt zelfs al aan mogelijk opvolgers. Philippe Clement of Mark Van Bommel lijken hem niet realistisch. De analist werpt een andere naam op.

"Anderlecht moet wat mij betreft een profiel als dat van Pocognoli nastreven. Ik drop hierbij maar een naam: Maarten Martens. Ik weet wel, hij verlengde nog maar net zijn contract bij AZ, maar misschien staat hij open voor een telefoontje. Ik wil alleen maar aangeven in welke richting in denk."