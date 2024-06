Topclubs dreigen met acties tegen FIFA als ze hun plannen niet wijzigen: "Dan gaan we naar de rechtbank"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er is momenteel onrust rondom de Wereldbeker voor clubs tussen de FIFA en de absolute topclubs. Real Madrid-coach Carlo Ancelotti heeft aangekondigd dat de Spaanse recordkampioen niet zal deelnemen aan de volgende editie van het toernooi, dat uitgebreid wordt naar 32 ploegen over 4 weken.

Het vernieuwde toernooi zal in Amerika gespeeld worden na het Europese voetbalseizoen. Real Madrid, als winnaar van de laatste Champions League, heeft een ticket voor het toernooi, maar Ancelotti heeft verklaard dat de club niet zal meedoen. Hij benadrukt dat de financiële compensatie van de FIFA niet voldoende is en dat andere topclubs waarschijnlijk zullen volgen.

Ancelotti zei in een interview met de Italiaanse krant 'Il Giornale' dat de FIFA vergeet dat veel clubs en spelers niet zullen deelnemen. Hij merkte op dat één wedstrijd van Real Madrid goed is voor een omzet van 20 miljoen euro, terwijl de FIFA dat bedrag biedt voor deelname aan het hele toernooi.

Ook de leiding van de Premier League en La Liga hebben gedreigd de vernieuwde competitie te boycotten. Ze zijn van mening dat de FIFA de sport ondermijnt door steeds meer wedstrijden in een al overvolle kalender te proppen. Maheta Molango, de baas van de Engelse spelersvakbond PFA, dreigt zelfs met juridische stappen tegen de FIFA als ze hun plannen niet herzien.

Manchester City-CEO Ferran Soriano heeft laten weten dat een uitgebreid WK voor clubs chaos zou veroorzaken in de Engelse kalender en dat deelname van City zeer twijfelachtig is. Alleen PSG-baas Nasser Al-Khelaifi lijkt positief over het idee en heeft zelfs gezegd dat het toernooi groter zal worden dan de huidige Wereldbeker voor landen.

Op het laatste WK in december, dat door Manchester City werd gewonnen, namen zeven clubs deel: de winnaars van zes continentale bekertoernooien en de kampioen van het gastland. Voor het volgende toernooi mag Europa twaalf clubs afvaardigen.

Het evenement wordt eens in de vier jaar gehouden, en vier van de deelnemende clubs zijn de winnaars van de Champions League. Real Madrid heeft dus al een ticket. Acht teams plaatsen zich op basis van de UEFA-clubranking, terwijl Zuid-Amerika zes clubs mag sturen. Afrika, Azië en Noord- en Midden-Amerika mogen elk vier ploegen sturen, en Oceanië heeft één plek.