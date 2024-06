KDB met de K van Kapitein: De Bruyne klaar om te schitteren op EK: "Deze groep verdient dat"

Het eerste grote tornooi van de generatie na de gouden generatie is niet ver meer van ons verwijderd. Wie er nog steeds bij is en zich binnenkort tot held van de natie wil kronen is Kevin De Bruyne.

Als kapitein nam Kevin De Bruyne de handschoen op tegen Luxemburg om de Rode Duivels naar een dominante overwinning te gidsen. De spelmaker van Manchester City kon zelf zijn statistieken niet aandikken maar dat lag niet bepaald aan hem.

Want na enkele splijtende passen faalden zowel Lukaku als Trossard voor het Luxemburgse doel waardoor KDB een kwartier voor tijd statistiekloos van het veld ging. Onder luid applaus en met veel gezangen in zijn richting.

© photonews

Sfeer en gezelligheid

Het leek wel de sfeer van van bij het clubvoetbal dat het Koning Boudewijnstadion bevangen had. "We willen heel hard inzetten op die synergie met het volk. Dat de ambiance erin blijft", vertelde Kevin De Bruyne zelf achteraf voor de camera van VTM.

Er hangt opnieuw een positieve sfeer rond de Rode Duivels

Want als kapitein wilt hij niet alleen de ploeg op het veld op sleeptouw nemen, maar ook meenemen in alles wat er naast het veld gebeurt: "Er hangt opnieuw een positieve sfeer in het land en in het stadion als het over de Rode Duivels gaat. Deze jonge ploeg verdient dat. Het is niet dezelfde ploeg als de vorige campagnes maar ze verdienen de kans om zich te bewijzen op dit niveau", oordeelde De Bruyne.

Topfit

De middenvelder heeft er duidelijk zin in om een goed EK te spelen binnen enkele weken en voelt zich er ook klaar voor na een seizoen met wel wat blessureleed. "Mijn hamstring voelt oké aan en de conditie is in orde. Na blessures van 2 en 5 maanden voel ik me opnieuw goed, dat is het belangrijkste", besloot hij.