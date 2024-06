'Binnenkort een eerste transfer voor Vincent Kompany bij Bayern München? Club wil 40 tot 45 miljoen euro neerleggen'

Vincent Kompany werd onlangs aangesteld als nieuwe hoofdcoach bij Bayern München. Na een tegenvallend seizoen moet hij terug voor prijzen zorgen bij der Rekordmeister.

De Duitse club snuffelt momenteel de transfermarkt af, op zoek naar versterking. Volgens Sky Sports-journalist Florian Pletterberg heeft Bayern zijn pijlen gericht op João Palhinha.

Pletterberg weet dat er al een principeakkoord is tussen Bayern en de Portugese middenvelder. Dit mede omdat de details over zijn contract afgelopen zomer al onderhandeld waren.

Nu moeten de gesprekken met Fulham, waar Palhinha nog tot 2028 onder contract ligt, nog van start gaan. Bayern zou 40 tot 45 miljoen euro willen betalen voor de speler.

🚨🔴 EXCLUSIVE | João #Palhinha is currently FC Bayern's top transfer target for the defensive midfield!



➡️ There is already a verbal agreement in principle between Bayern and the 28 y/o. Also, because all the essential contract details were already negotiated last summer!… pic.twitter.com/ho1mtSG2K2