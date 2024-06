Karl Vannieuwkerke doet zeer opvallende uitspraak over Rode Duivels

De Rode Duivels zullen binnenkort aan het EK beginnen. Volgens Karl Vannieuwkerke kan de nationale ploeg dit toernooi een mooie prestatie neerzetten.

De Rode Duivels spelen hun eerste wedstrijd op het EK tegen Slowakije, op 17 juni. De 'Gouden Generatie' is ondertussen afgelopen, maar volgens Karl Vannieuwkerke moet België nog wel iets kunnen waarmaken.

"Het kán. Echt", begint hij bij De Zondag. "Ik vind eerlijk gezegd dat we een beter uitgebalanceerde ploeg hebben dan in vorige WK’s en EK’s. Dan de Gouden Generatie, ja. Zelfs zonder Hazard, Courtois, Kompany, Fellaini, Alderweireld…", gaat hij verder. Toch een opvallende uitspraak, maar hij legt het verder uit.

"Omdat we aanvallend dreigender kunnen zijn. En dan heb ik het vooral over Doku die snelheid en acties brengt, de acties van Lukebakio en Bakayoko, over De Bruyne die beter zal renderen dan hij met Hazard deed…", gaat hij verder.

Maar Vannieuwkerke weet ook dat, zeker op een groot tornooi, niet alles altijd volgens plan gaat. "De geluksfactor speelt in voetbal altijd mee", vertelde hij.

"Op het WK van 1986 in Mexico, waar we ook de halve finales haalden, zijn we alleen met heel veel geluk door de groepsfase geraakt. Normaal hadden we er toen meteen moeten uit liggen", besluit Vannieuwkerke.