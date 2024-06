België als favoriet voor het EK? UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin geeft er zijn mening over

Het EK in Duitsland zal bijna van start gaan, op vrijdag wordt de eerste wedstrijd al gespeeld. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin gaf zijn favorieten voor het toernooi.

De Rode Duivels vertrekken woensdag naar Duitsland voor het EK. Iedereen heeft in wel een idee in het hoofd van wie de favorieten zijn. Ook UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

"Ik heb het enkele vrienden al verteld, en ik weet ook niet waarom, maar ik vind Duitsland een topfavoriet", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad bij het persagentschap DPA. "Ze hebben het de voorbije jaren niet zo goed gedaan, ook niet op grote toernooien, maar ze hebben een goede ploeg."

"En sinds de oefenzeges in maart tegen Frankrijk en Nederland is de sfeer ook omgeslagen. Frankrijk, Engeland en Portugal zijn ook topfavorieten. En Spanje mag je nooit onderschatten. Op de tweede rij komen dan Kroatië, België, Nederland en misschien Denemarken", gaat Ceferin verder.

Dat het EK in Duitsland doorgaat vindt hij iets heel positief. "Dit wordt een klassiek EK in een land met veel traditie. En er zijn veel voordelen. Duitsers zijn goede organisatoren en het is een makkelijk te bereiken land. Voetbal is een van de zeldzame zaken die mensen nog samenbrengen. Ik denk dat het een echt voetbalfeest zal worden."

"Er zijn geen concrete veiligheidsproblemen, maar de geopolitieke situatie in de wereld is moeilijk. Er is steeds meer geweld, steeds meer agressie. Het is niet ideaal. Het is daarom een voordeel dat het EK dit jaar in een land wordt georganiseerd, en niet over heel Europa zoals in 2021. Het is veel makkelijker met een politiedienst en een inlichtingendienst te werken. We werken goed samen met de Duitse autoriteiten", besluit hij nog.