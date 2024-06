Franky Van der Elst komt met belangrijk transferadvies voor Kevin De Bruyne

Volg België nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne staat voor een belangrijke zomer. Naast het EK dat eraan komt, wordt er ook veel over een mogelijke transfer gepraat.

De Rode Duivels zullen over exact één week hun eerste groepswedstrijd van het EK afwerken. Kevin De Bruyne kan een van de sleutels tot succes zijn, dat weet ook Franky Van der Elst.

"Iedereen weet dat hij de belangrijkste speler is die we hebben. Hij kan België naar een hoger niveau tillen, dingen doen wat anderen niet kunnen, beslissend zijn met assists, met doelpunten...", vertelde hij bij de 'Sjotcast' van Het Nieuwsblad.

"Alleen, op een toernooi weet je nooit wat er gaat gebeuren. Er hoeft ook niet veel te gebeuren om hem uit zijn gewone doen te brengen. Dat is altijd wel wat afwachten."

De Bruyne wordt ook gelinkt aan een transfer, volgens sommige bronnen zelfs naar Saudi-Arabië. Hijzelf lijkt daar ook niet veel op tegen te hebben. Volgens Franky Van der Elst moet een transfer naar een topploeg zoals pakweg Real Madrid ook nog wel lukken, al moet het snel gaan dan.

"Het kan wel eens verfrissend zijn, onder een andere coach in een andere competitie. Het is min of meer zijn laatste kans om zo'n stap nog te zetten. Naar Saudi-Arabië kan hij binnen twee jaar nog trekken. Maar de stap zetten naar bijvoorbeeld La Liga, dat moet dan wel nu gebeuren."

"Hij kan overal voetballen, het gaat nu om wat hij wil. Wil hij voor prestige gaan, of zegt hij dat het genoeg is geweest en gaat hij naar zijn portemonnee kijken?", besluit Van der Elst.