De meest bekritiseerde van de Duivels... maar de enige zekerheid erachter? "De coach wil dat ik een patron ben".

Het is moeilijk om conclusies te trekken na de twee vriendschappelijke wedstrijden van de Rode Duivels deze week. Het enige dat zo goed als zeker is, is dat Wout Faes moet starten op het EK, zoals hij elke keer heeft gedaan onder Domenico Tedesco.

Het is een van de grote paradoxen van het Tedesco-tijdperk. Weinig Rode Duivels hebben zo'n negatief publiek imago als Wout Faes, wiens risicovolle stijl en fouten tijdens de kwalificatiecampagne hem vaak tot de perfecte zondebok hebben gemaakt.

En toch heeft iedereen zich erbij neergelegd dat Faes waarschijnlijk een van de eerste namen is die Domenico Tedesco noemt als hij zijn basiself samenstelt. In een lindie die zo gedecimeerd is als de verdediging, is de Leicester City-man misschien wel... de enige zekerheid.

Faes, de patron van Tedesco

"Ik ben blij met het vertrouwen dat de coach in me heeft, hij zegt dat ik me moet tonen en dingen moet proberen. Dat leidde ook tot de assist voor Trossard aan het einde van de wedstrijd, dat is geweldig,” vertelde Wout Faes opgetogen na de wedstrijd. Zijn bal naar Trossard voor de 3-0 was zeker de moeite waard.

"Of ik op he EK zal starten? Laten we het hopen. Ik heb het vertrouwen van de coach en het is aan mij om dat terug te betalen op het veld,” vervolgt Faes, die onaangetast is gebleven terwijl Witsel, Debast en zelfs...Aster Vranckx naast hem roteerden in de verdediging. "Dat is waar deze wedstrijden voor zijn, voor de coach om te zien wat hij kan doen in geval van nood."

De blessure van Thomas Meunier zorgde inderdaad voor een herschikking van de kaarten en Tedesco koos zelfs tijdelijk voor een driemansdefensie. “Hij wilde de bal wat meer terug krijgen, dus probeerde hij wat dingen uit met wat hij tot zijn beschikking had, denk ik,” legt Wout Faes uit.

De coach heeft me gevraagd om de defensie te leiden

Vranckx of Onana zijn echter enkel 'lapmiddelen' als het nodig is, maar zouden ze in staat zijn om die rol te vervullen binnen enkele weken als het voor de knikkers te doen is? "Ik denk dat we ze het goed hebben zien doen. Ik probeer ze veel te coachen, dat is wat de coach vraagt, want het is niet hun normalte taak,” onthult Faes..

"Ik probeer de rol van verdedigend leider op me te nemen, omdat ik alles heb gespeeld en het vertrouwen van de coach heb.We praten veel met de coach en dat is wat hij van mij verwacht,” besluit Wout Faes. Alsof hij zijn neus ophaalt voor iedereen die zich na de ene na de andere start nog steeds afvraagt wat hij in de basiself doet.