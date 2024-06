Marc Degryse doet al gewaagde uitspraak over Rode Duivels op het EK

De Rode Duivels beginnen binnenkort aan het EK in Duitsland. Volgens Marc Degryse kan er in de ideale omstandigheden wel wat moois gebeuren.

De Rode Duivels hebben hun twee laatste oefenwedstrijden voor het EK afgerond. Er werd gewonnen van Montenegro (2-0) en van Luxemburg (3-0).

Tedesco heeft nog een laatste keer kunnen testen op die manier. Voor Marc Degryse is het duidelijk, hij doet al een gewaagde uitspraak. "Wij hebben — in ideale omstandigheden — een ploeg die op Euro 2024 van élke tegenstander kan winnen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Althans, dat is mijn buikgevoel", gaat hij verder. "De oefenwedstrijden tegen Montenegro en Luxemburg waren nauwelijks een waardemeter om écht te weten waar we staan, met name in defensief opzicht."

"En dan moet ik Tedesco gelijk geven als hij deze twee wedstrijden liever niet had gespeeld. Als het van hem had afgehangen, had hij onder elkaar elf tegen elf gespeeld in Tubize."

De Rode Duivels starten op 17 juni aan hun EK. Dan spelen ze de eerste wedstrijd van hun groepsfase tegen Slowakije. Daarna volgen nog duels met Roemenië en Oekraïne.