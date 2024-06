Anderlecht blijft teleurgesteld achter: 'Edward Still heeft keuze over toekomst genomen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Edward Still werd de laatste tijd al aan heel wat clubs gelinkt. Nu lijkt het erop dat hij zijn keuze gemaakt heeft, wat niet goed uitkomt voor Anderlecht.

Edward Still zit sinds het einde van zijn periode bij KV Kortrijk zonder werkgever. Daar werd hij in september 2023 ontslagen wegens tegenvallende resultaten.

Hij zou op het lijstje van Zulte Waregem hebben gestaan om Vincent Euvrard op te volgen, maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis. Toen bleven er nog twee kandidaten over.

Anderlecht had Still heel graag zien komen. Hij zou de nieuwe coach van de RSCA Futures moeten worden, maar ook paars-wit zal teleurgesteld achterblijven.

Volgens Het Laatste Nieuws zal Edward Still naar alle waarschijnlijkheid zijn broer, Will Still, naar het Franse Lens volgen. Daar wordt hij dan assistent.