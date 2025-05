OFFICIEEL Nederlandse club legt speler van Royal Antwerp FC vast

Het Nederlandse VVV-Venlo heeft zich versterkt met Michael Davis. De rechtsback komt over van Royal Antwerp FC.

In de zomer van 2022 landde de ondertussen 23-jarige rechtsback Michael Davis bij Royal Antwerp FC. Hij kwam uit de jeugdopleiding van KV Mechelen en SK Beveren.

Davis speelde 67 wedstrijden voor de beloftenploeg. Na de laatste competitiewedstrijden trainde hij al mee met zijn nieuwe Nederlandse club.

“Ik ben enorm dankbaar en trots dat ik een contract kan tekenen bij VVV, dat ook in België een bekende club is. Het Nederlandse voetbal spreekt me erg aan en ik kijk ernaar uit om mezelf hier te laten zien. Ik wil zoveel mogelijk spelen en de club helpen om succesvol te zijn”, klinkt het op de website van de club.

Technisch directeur Teun Jacobs is blij met de komst van Davis, die de vervanger voor de vertrokken Sylian Mokono moet zijn.

Michael is een speler met veel power en snelheid. Hij is een opkomende rechtsback met een goede voorzet en in België is hij altijd een groot talent geweest. We zijn dan ook blij dat hij nu de stap naar Nederland maakt en volgend seizoen voor VVV speelt”, aldus Jacobs.