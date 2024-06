Jesper Fredberg kondigt twee nieuwe jeugdtalenten aan die waarschijnlijk al mee op zomerstage mogen bij Anderlecht

Bij Anderlecht is de doorstroming van de jeugd belangrijk. Dit seizoen stonden er steevast vier of vijf Neerpede-producten aan de aftrap. Maar het is - Théo Leoni buiten beschouwing gelaten - wel al even geleden dat er nog eentje doorstroomde.

Daar moet de volgende seizoenen weer verandering in komen. Maar heel veel zitten er nu niet klaar om de overstap te maken, aldus Jesper Fredberg. "We hebben een goed Futures-team, maar er zijn geen handvol spelers die nu al klaar zijn om de stap te zetten naar het eerste elftal", klonk het op de Fan Council.

"Nunzio Engwanda en Nathan De Cat zijn grote talenten en maken kans om mee op zomerstage te gaan. Maar die jongens zijn 15 en 16 jaar oud, dus je mag daar nog niet te veel van verwachten."

De bedoeling is om de Futures ook volgend seizoen probleemloos door de Challenger Pro League te loodsen. "Het Futures-team is ook een belangrijk team op zich, waar we ook ons nog gaan versterken op de transfermarkt. Want ook daar willen we competitief zijn."

Fredberg beseft dat het even zal duren vooraleer er nieuwe talenten doorbreken, al staan er met Tristan Degreef en Amando Lapage wel twee klaar die naar de A-ploeg zullen overgeheveld worden. "Er zitten enorme talenten in de lagere jeugdcategorieën. De toekomst ziet er heel mooi uit met die generaties", analyseerde Fredberg.

"We zijn 1 belangrijke speler verloren (Jelle Driessen), maar al de rest is gebleven en we zijn 7 à 8 van de grootste talenten gaan halen. We hebben eigenlijk een heel positief jaar achter de rug qua detectie en retentie van talenten."