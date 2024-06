Vannieuwkerke onthult zijn plannen met KV Oostende: "Met jonge voetballers die de perfecte opleiding krijgen"

KV Oostende lijkt dan toch een doorstart te kunnen maken in de amateurreeksen van het nationale voetbal. Dat dankzij KSV Diksmuide, dat onder impuls van vice-voorzitter Karl Vannieuwkerke, de failliete club een levenslijn toewierp.

De voorbije week zijn er meerdere gesprekken geweest tussen het bestuur van KSV Diksmuide, een delegatie van het voormalige KVO en de Oostendse jeugdwerking, en de Stad Oostende.

"De neuzen wijzen in dezelfde richting om een groter gezamenlijk voetbalverhaal op te starten waarbij de identiteit van KV Oostende en KSV Diksmuide wordt bewaard", klinkt het op de website van KVO.

"Van alle kanten is de intentie uitgesproken om samen te werken en naar een grote jeugdacademie te evolueren die al vanaf volgend seizoen jeugdploegen op interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk niveau in competitie kan brengen."

"Doelstelling is om één van de mooiste jeugdacademies van Vlaanderen te maken en met eigen jonge voetballers door te stoten naar de hoogste amateurreeks. De eerste ploeg zou in het Oostendse Albertpark kunnen spelen en de tweede ploeg – in tweede provinciale – op De Pluimen in Diksmuide. Ook vrouwenvoetbal en de G-werking krijgen een mooie plaats in dit verhaal."

De deal is nog niet rond, maar de supporters van KVO gaven alvast groen licht om de onderhandelingen verder te zetten.



Karl Vannieuwkerke, ondervoorzitter KSV Diksmuide: “We hebben de voorbije zeven jaar met vijf promoties – drie van onze A-ploeg en twee van onze B-ploeg – het provinciaal voetbal in West-Vlaanderen een nieuw gezicht en elan gegeven."

"We hebben bewezen dat je met een verhaal dat bijna volledig gestoeld is op eigen jeugd en een beperkt budget hoge ogen kan gooien. Het voorbije seizoen speelden onze jongens in eerste provinciale kampioen met het recordaantal van 81 punten op 90."

"We willen de impact die we de voorbije jaren hadden heel graag doortrekken in de amateurreeksen van het nationale voetbal. We geloven in de maakbaarheid van de sport en willen realisme prediken. Weg van financiële risico’s en megalomanie een mooi verhaal schrijven met jonge voetballers die de perfecte opleiding krijgen, is het enige wat we willen. Ik voel veel goesting bij mijn bestuur en bij de mensen van Oostende, waar heel veel know how aanwezig is.”