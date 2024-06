Belgische traditieclub dreigt te verdwijnen: geen licentie voor nationale reeksen en op de rand van de afgrond

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voetbalclub Eendracht Aalst krijgt geen licentie voor Tweede en Derde Nationale, zo heeft de controlecommissie van Voetbal Vlaanderen beslist. De club kan echter nog in beroep gaan tegen deze beslissing.

Eendracht Aalst werd dit seizoen kampioen in Tweede Nationale, het vierde niveau van het Belgische voetbal. Vorige maand werd echter al bekend dat de club niet mocht promoveren naar Eerste Nationale.

Het Belgisch Arbritagehof voor de Sport (BAS) oordeelde toen dat de club niet voldeed aan de voorwaarden voor Vlaamse topamateurclubs voor het komende seizoen.

Hoewel Eendracht Aalst nog een licentie kon verkrijgen voor Tweede en Derde Nationale, is dit nu ook mislukt vanwege de zorgwekkende financiële situatie van de club. "Aalst heeft de licentie voor regionale amateurclub niet verkregen bij beslissing van de controlecommissie," verklaart woordvoerder Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen.

"De reden wordt woensdag openbaar gemaakt. Het hoogste niveau waarop Aalst met hun stamnummer kan spelen, is bijgevolg Eerste Provinciale. Beroep tegen deze beslissing bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) is nog mogelijk."

Na de overname door Turkse investeerders kende Aalst een turbulente periode. Gedurende een korte tijd werd het beheer van het eerste elftal onder voorlopige bewindvoering geplaatst, maar het bestuur kon dat nog opvangen. Intussen doen er geruchten de ronde dat er zelfs geen voetbal meer te zien zou zijn volgend seizoen bij Eendracht.

Er zouden meer dan vijf miljoen euro schulden zijn, maar niemand weet precies hoeveel het is. Een faillissement is zonder overnemer of financiële injectie bijna onafwendbaar.