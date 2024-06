Imke Courtois is heel duidelijk: "Vanaf dan is het EK geslaagd voor de Rode Duivels"

De Rode Duivels vertrekken woensdag naar Duitsland voor het EK. De laatste oefenwedstrijden werden afgewerkt, nu komt het echte werk eraan.

De Rode Duivels vertrekken bijna naar Duitsland voor het Europees Kampioenschap. De twee laatste oefenwedstrijden verliepen goed. Tegen Montenegro werd er met 2-0 gewonnen en tegen Luxemburg met 3-0.

België slikte geen enkel tegendoelpunt, wat het vertrouwen ook al een boost kan geven. Op 17 juni spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Slowakije.

Er wordt nu veel gepraat over hoe ver de Rode Duivels zouden kunnen geraken. Imke Courtois liet bij De Zondag weten vanaf wanneer zij het EK geslaagd vindt voor België.

"Een halve finale zou ik knap vinden, ja. Maar vanaf een kwartfinale vind ik het al geslaagd", begint ze. Volgens Courtois mag er in de groepsfase wel gerekend worden.

"De groepsfase met Slovakije, Roemenië en Oekraïne mag nooit een probleem zijn. We moeten die altijd kunnen winnen. Al zou het ons beter uitkomen dat België in die groep tweede wordt, om zo na de achtste finales toch al Engeland en Frankrijk te ontwijken in de kwartfinales. Want dat zijn voor mij de twee topfavorieten. Vooral Engeland dan", besluit ze.