Domenico Tedesco komt met zeer sombere conclusie na België-Luxemburg

Een laatste oefenduel tegen Luxemburg leek geen probleem te vormen voor de Rode Duivels voor de start van het EK. Maar toch komt de bondscoach met een sombere conclusie na de wedstrijd.

De wedstrijd werd een vlotte 3-0 overwinning voor de Rode Duivels die nooit echt getest werden dor de buren uit het zuiden. Toch leverde de overwinning een wrange nasmaak op voor de Rode Duivels. Na een kwartier moest Thomas Meunier namelijk geblesseerd naar de kant.

"Mijn conclusie na deze partij?", reageerde bondscoach Tedesco op de persconferentie achteraf. "Dat we Thomas Meunier verliezen. Morgen zal hij enkele scans ondergaan maar het ziet er niet goed uit", was de bondscoach somber. Opnieuw een verdediger out dus "en we hebben er al niet te veel op overschot", pikte Tedesco fijntjes in.

Extra speler oproepen? "24 is meer dan voldoende"

Toch maar een extra speler oproepen dan? Tedesco selecteerde 25 namen terwijl er 26 mogelijk waren maar in geval van blessure mag er nog eentje extra opgeroepen worden. "Dat zullen we intern moeten analyseren", is Tedesco voorzichtig.

"We kunnen misschien nog iemand oproepen maar in feite is een selectie van 24 meer dan genoeg en al eentje meer dan normaal. Misschien kunnen andere spelers de positie invullen maar zullen nog even moeten afwachten wat de scans zeggen. We moeten blijven hopen maar mijn hoop is niet al te groot", besluit hij.