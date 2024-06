Philippe Albert duidelijk in zaak Thibaut Courtois: "Dat zou in elk ander land gebeuren"

Thibaut Courtois zal niet deelnemen aan het EK. Dat is een fikse aderlating voor de Rode Duivels.

De beste keeper van de wereld zal met de Rode Duivels niet op het EK spelen. Thibaut Courtois liet eerder al weten dat hij niet van de partij zal zijn. Officieel voor zijn revalidatie, maar hij speelde ondertussen al de finale van de Champions League.

De vete met bondscoach Domenico Tedesco is de echte reden voor zijn afwezigheid. Alles begon met het feit dat niet Courtois maar Romelu Lukaku de aanvoerdersband kreeg toen Kevin De Bruyne door een blessure afwezig was.

“Ja, Thibaut is de beste Belgische keeper aller tijden en zijn prijzenkast spreekt voor zich. Maar hij zette zichzelf buitenspel door weg te lopen bij de samenkomst van het nationale team, door de ‘armbandgate’ belachelijk te maken op zijn bruiloft en door Tedesco een leugenaar te noemen”, is Philippe Albert duidelijk in La Capitale.

Na het EK

De deur staat nog altijd op een kier voor een mogelijke terugkeer van Courtois bij de nationale ploeg, maar de vraag is of dat ooit zal gebeuren zolang Tedesco bondscoach is van de Rode Duivels. Albert is alvast duidelijk.

“In elk ander land zou hij voor het leven uit de nationale ploeg gezet worden, maar in België blijven we proberen om de plooien glad te strijken telkens we de kans krijgen om over Courtois te praten, en dat is om de twee of drie dagen.”

Voor Albert mag alles over deze soap stoppen, op zijn minst tot na het EK. Daarna kan er volgens hem gekeken worden voor een verzoening. “Verplaats je eens in de schoenen van Sels en Casteels: het is ondraaglijk voor hen!”