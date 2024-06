Frank Raes merkt dat twee Rode Duivels het verschil kunnen maken in Duitsland: "Hij is nog moeilijker vervangbaar dan De Bruyne"

Het EK gaat bijna van start. Op vrijdag opent Duitsland tegen Schotland. De Rode Duivels moeten nog even wachten.

Op 17 juni speelt België zijn eerste groepswedstrijd tegen Slowakije. De twee laatste oefeninterlands tegen Montenegro en Luxemburg verliepen goed en konden hoop geven.

Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne lijken op dit moment meer dan ooit in vorm. Dat is Frank Raes ook opgevallen. "Die twee zitten gelukkig goed in hun vel", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Ze hebben er zin in en het klikt uitstekend met die jonge gasten, die duidelijk naar hen opkijken. Vooral bij De Bruyne valt dat op. Het nukkige van tijdens de laatste maanden onder Martinez is er helemaal uit. Ook Lukaku barst opnieuw van het vertrouwen. Door zijn vele doelpunten is hij voor mij nóg moeilijker vervangbaar dan De Bruyne."

In de groepsfase speelt België tegen Slowakije, Roemenië en Oekraïne. Dat mag normaal gesproken niet voor problemen zorgen. "De groepsfase op het EK zullen we wel overleven. En als alles meezit, kan je in die laatste wedstrijd al wat roteren. Want zie jij De Bruyne of Lukaku zeven zware wedstrijden in vier weken spelen?"

"Wat er straks ook gebeurt: er hangt opnieuw een positieve vibe rond de nationale ploeg. Dat stemt mij hoopvol en optimistisch. En dat is de verdienste van Tedesco", besluit Raes.