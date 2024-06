Peter Vandenbempt laat zich uit over feit dat bondscoach Tedesco geen vervanger haalt voor Meunier

De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd afgerond. Het werd 3-0 tegen Luxemburg, maar bondscoach Tedesco zag wel een belangrijke pion uitvallen.

De Rode Duivels vertrekken woensdag naar Duitsland, maar dat zal zonder Thomas Meunier zijn. De vleugelverdediger moest na ongeveer een kwartier spelen geblesseerd van het veld.

Peter Vandenbempt ziet ook dat dit voor Meunier een serieuze opdoffer is. "Tragisch zeg, de blessure van Thomas Meunier zo net voor het EK. Dit is in alle opzichten bijzonder slecht nieuws", vertelde hij bij Sporza.

"In de eerste plaats voor Meunier zelf. Vrijdag was hij nog kinderlijk blij op de persconferentie, omdat hij na een moeilijk seizoen en een lange afwezigheid zijn carrière bij de Duivels tóch nog in schoonheid kon afsluiten."

"Maar ook voor de Duivels is dit een tegenvaller. Ook een goede en scherpe Meunier, zoals het voorbije halfjaar bij Trabzonspor, kon deze ploeg echt wel gebruiken. Zeker gezien zijn toernooiervaring - Meunier wéét wat het is om zo'n EK mee te maken", gaat Vandenbempt verder.

Momenteel kan de afwezigheid van Meunier wel worden opgevangen, maar veel meer moet er niet misgaan. "Bovendien zitten de Duivels, zoals Tedesco zelf aanhaalde, wel vrij krap op de flanken. Geen Meunier is dus een serieuze aderlating. Timothy Castagne is in principe de eerste keuze - zolang hij fit is, zit het wel oké. Daarnaast trekt Maxim De Cuyper zijn streng en recupereert Tedesco normaal ook Arthur Theate. Dan is er in principe genoeg volk. Maar veel mag er wel niet meer gebeuren."

Bondscoach Tedesco zal geen extra speler oproepen. Meunier sluit mogelijk later op het tornooi wel nog bij de groep aan. "Dat Tedesco normaal geen vervanger haalt? Ik zie ook niet meteen iemand die hetzelfde kan brengen als Meunier", besluit Vandenbempt.