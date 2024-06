Marc Degryse is er nog niet gerust in en ziet één groot probleem bij de Rode Duivels

Volg België nu via WhatsApp!

De Rode Duivels zullen over exact één week de eerste wedstrijd van hun EK spelen. Marc Degryse weet dat de groep klaar is, al kampt België wel met een groot probleem...

Het EK begint deze vrijdag al in Duitsland. Het gastland trapt het toernooi dan op gang tegen Schotland. Voor de Rode Duivels begint het echte werk pas op 17 juni wanneer er tegen Slowakije wordt gespeeld.

Marc Degryse ziet dat de Rode Duivels er klaar voor zijn deze keer. Hij weet dat Tedesco nu niet met de problemen kampt die Roberto Martinez bij het WK 2022 wel had.

"In Qatar en tijdens het vorige EK vertrok de selectie van Martínez telkens met veel problemen. Onze beste spelers waren niet fit. Dat is nu anders. De jongens die het verschil moeten maken, staan fris en met honger aan de start van het EK", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Het enige probleem is… tja, die defensie hé", merkt Degryse wel op. Thomas Meunier viel tegen Luxemburg geblesseerd uit, terwijl Theate en Vertonghen ook nog langs de kant zitten.

"Er mag werkelijk niéts meer gebeuren achterin — een blessure of een schorsing —, of de boot zal lekken. Ja, je kunt Onana achteruit trekken, als de nood het hoogst is, maar dat zijn trucs waar ik geen fan van ben", besluit hij.