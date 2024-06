Amadou Onana legt uit hoe de Rode Duivels voor een verrassing kunnen zorgen op het EK

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

België heeft zaterdag de voorbereiding op EURO 2024 afgerond af door Luxemburg te verslaan. Volgende week woensdag trekt de groep naar Duitsland.

Het EK in Duitsland gaat van start op 14 juni. De Rode Duivels beginnen echter pas op 17 juni aan hun toernooi. Dan volgt de eerste groepswedstrijd tegen Slowakije.

Daarna volgen ook nog wedstrijden tegen Roemenië en Oekraïne. Na de wedstrijd tegen Luxemburg had Amadou Onana goede hoop voor de toekomst.

"Als je naar een toernooi gaat, ga je er niet heen om maar twee of drie wedstrijden te winnen," vertelde de jonge speler van Everton bij RTBF.

Hij vertelde verder over wat een van de sleutels zou kunnen zijn voor België om ver te geraken in het toernooi. Volgens Onana is een goede groepssfeer hebben heel belangrijk.

"België groeit van wedstrijd tot wedstrijd (...) We zijn een vrij jong team, maar iedereen heeft de wil om het goed te doen en een resultaat te halen. Iedereen in de groep heeft ambities. Het zal niet noodzakelijk het sterkste team zijn dat het haalt, maar wel het meest verenigde."