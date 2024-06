Deze Rode Duivel verbergt het niet: "Ik heb meer vertrouwen dan onder Roberto Martinez"

Leandro Trossard heeft opnieuw gescoord met de Rode Duivels tegen Luxemburg. Zo trekt ook hij met een goed gevoel richting Duitsland.

Leandro Trossard kon na zijn doelpunt tegen Montenegro, ook tegen Luxemburg scoren. Hij kon tijdens de oefeninterlands wel wat indruk maken op bondscoach Tedesco.

De aanvaller van Arsenal mocht in vier van de laatste vijf interlands starten bij de Rode Duivels. Het is duidelijk dat Tedesco wel wat ziet in Trossard.

Hij scoorde al vier doelpunten en gaf een assist sinds de komst van de nieuwe bondscoach. Zo doet hij het op deze korte periode bij Tedesco al bijna even goed als onder Roberto Martinez sinds zijn eerste selectie in 2018.

Een zelfverzekerde Trossard kan veel schade aanrichten

Speelt hij met meer vertrouwen dan onder de vorige bondscoach? "Wat denk je zelf?", vraagt hij ons terug, voordat hij antwoordt met "Natuurlijk".

Maar Trossard benadrukt liever de prestatie van de hele ploeg: "Ik denk dat we echt dominant hebben gespeeld. We waren vaak ongrijpbaar vanwege de vele positiewisselingen. Het was maar een oefenwedstrijd, maar we kunnen er vertrouwen uit putten."