Philippe Albert kan zijn ogen niet geloven bij Rode Duivels: "Is dit een grap? Amateurisme!"

De Rode Duivels wonnen de eerste oefenwedstrijd van Montenegro. Vanavond is Luxemburg de tegenstander van dienst.

Philippe Albert vertelt aan La Capitale dat hij afgelopen woensdag bijna van zijn commentatorstoel viel toen hij zag hoe Witsel Trossard, Doku en Openda moest sussen over wie de strafschop zou nemen tegen Montenegro.

“Een scène die niet bevredigend is voor het imago van de nationale ploeg”, klinkt het heel erg duidelijk bij de analist. Albert vergelijkt het met wat er bij een ploeg in provinciale wel eens kan gebeuren.

De vele wissels deden er geen deugd aan om het overzicht van de volgorde te bepalen, zei bondscoach Domenico Tedesco achteraf, maar dat begrijpt Albert niet. “Is dit een grap of wat”, vraagt hij zich nog af.

Amateurisme voor wie de strafschop neemt

“Het was totale anarchie tussen drie egoïsten die alleen maar aan zichzelf denken, sorry dat ik het zeg, maar dat is amateurisme. Oké, we zaten in een vriendschappelijke wedstrijd, maar stel je voor dat dit op het EK zou gebeuren.”

Volgens Albert kan je zoiets niet aan mensen uitleggen, dat je op het einde van een match zoiets meemaakt en zou verliezen. Al zal je wellicht in een officiële wedstrijd nooit in deze situatie komen dat er zoveel vervangen wordt en de volgorde zoek geraakt.