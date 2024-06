Jan Ceulemans heeft geen grote verwachtingen van de Rode Duivels op het EK: "Tot daar zie ik ze niet geraken"

Het EK zal over minder dan een week op gang worden getrapt. Kunnen de Rode Duivels indruk maken op het tornooi?

Het EK in Duitsland gaat over minder dan een week van start. Het gastland trapt het tornooi op gang tegen Schotland op 24 juni. Voor de Rode Duivels begint het pas echt op 17 juni, wanneer de wedstrijd tegen Slowakije gespeeld wordt.

In 1980 stond België in de finale van het EK. Die werd uiteindelijk met 2-1 verloren tegen West-Duitsland. Jan Ceulemans stond toen op het veld, hij denkt niet dat de Rode Duivels het nu beter zullen doen.

"In voetbal is alles mogelijk", begint hij bij Gazet van Antwerpen. "Kijk naar onze prestatie van 44 jaar geleden. Het voordeel voor de Belgen is dat er deze zomer veel minder druk op ligt dan bij de voorbije toernooien."

"Toen moésten ze minstens de halve finale halen. Nu wordt dat niet langer verwacht of geëist. Maar een finale zie ik deze Rode Duivels niet halen", gaat hij verder.

Walter Meeuws stond in 1980 ook in de finale. "We hebben nog altijd een talentvolle ploeg", vertelde hij bij GvA. "Kevin De Bruyne heeft wat mij betreft de sleutel in handen. Als hij zijn allerbeste niveau haalt, dan is er veel mogelijk."

Thibaut Courtois is er niet bij. "Al heb ik toch mijn twijfels bij onze doelmannen. Dat zijn drie degelijke keepers, maar ze behoren helaas niet tot de absolute wereldtop. En dat kan weleens doorslaggevend zijn."