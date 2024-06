Oud-bondscoach spreekt klare taal over Rode Duivels: "Zowel verdedigend als aanvallend schoot het gewoon tekort"

Het EK in Duitsland begint over iets minder dan een week. De Rode Duivels konden tegen Montenegro en Luxemburg nog twee keer oefenen voor het grote werk.

De Rode Duivels hebben hun twee oefenwedstrijden voor het EK succesvol afgerond. Bondscoach Domenico Tedesco kon zo nog wat uittesten voor het EK, volgens René Vandereycken is Tedesco er wel wat slimmer van geworden.

"Dit Luxemburg is nooit een test geweest voor de Rode Duivels, zowel verdedigend als aanvallend schoot het gewoon tekort", begint Vandereycken bij Het Nieuwsblad.

"En toch denk ik dat het voor Tedesco een leerrijke avond is geweest. Hij begon aan de match met iets dat op een basiselftal leek, daar heb je sowieso meer aan dan wanneer je met zes wisselspelers aan een oefenmatch begint. Voor de spelers die invallen is hun rol zo ook meteen duidelijk", gaat Vandereycken verder.

"Daarnaast testte hij meerdere spelers op een voor hen ongebruikelijke positie. Achterin hadden we Castagne tegen zijn voet op links verwacht, zoals hij al vaker deed, maar daar stond nu Meunier, die helaas al snel uitviel. Vranckx kwam na rust dan weer in de ploeg als verdediger, ook dat was ongewoon. En doordat Doku én Trossard in de basis stonden, moest Trossard meer vanop rechts spelen, al kwam hij ook zeer regelmatig centraal voetballen."

Faes gaf een knappe bal op Trossard, die nadien kon afwerken. "Bij het doelpunt van Trossard zou ik trouwens graag nog even de assist van Wout Faes vermelden. Dat heb ik hem nog niet vaak zien doen. Het deed mij een beetje denken aan de ballen die Toby Alderweireld geregeld trapt bij Antwerp."