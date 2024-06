Peter Vandenbempt ziet dat er één Rode Duivel bijzonder veel zin in heeft: "Hij is klaar voor een geweldig EK"

De Rode Duivels trekken woensdag naar Duitsland om mee te doen aan het EK. De laatste twee oefenwedstrijden zijn ondertussen achter de rug, bondscoach Tedesco kan vanaf nu niet meer experimenteren.

De twee oefenwedstrijden werden allebei gewonnen. Eerst tegen Montenegro (2-0) en daarna Luxemburg (3-0). Bondscoach Tedesco heeft ongetwijfeld veel genoteerd, al zijn we volgens Peter Vandenbempt niet veel slimmer geworden na die laatste oefenwedstrijd.

"De oefenmatch tegen Luxemburg heeft ons verder niet heel veel wijzer gemaakt", begint hij bij Sporza. "Onze defensie? Die is nog minder getest geweest dan tegen Montenegro. We weten dus niet of Tedesco de blootgelegde problemen van de match in Engeland heeft opgelost. Tegelijk hebben we ook geen extra 'schrik' gepakt."

"Mijn belangrijkste conclusie na de voorbije twee duels: dit is een elftal waar er ongelofelijk veel goesting in zit. En nog het meeste bij Kevin De Bruyne - straks toch dé barometer die het succes van België zal bepalen", gaat Vandenbempt verder.

Hij is vooral onder de indruk van Kevin De Bruyne. "Wel, momenteel staat er op KDB een geweldig zonnetje. Hij vliegt er vollédig in, recupereert ballen, trekt de ene sprint na de andere en strooit met geweldige passes."

"En oké, het is máár tegen Luxemburg, maar in tegenstelling tot het vorige toernooi voel je aan alles dat De Bruyne geweldig in zijn vel zit. Alles wijst erop dat hij klaar is voor een geweldig EK. En dat zal voor België het verschil maken tussen een degelijk of heel goed toernooi."

"Voorts hebben we voorin vanalles waar zelfs de betere tegenstanders problemen mee zullen hebben. Er is niet alleen Lukaku, maar ook Doku, Bakayoko en Trossard - allemaal jongens met een hoge mate van offensieve onvoorspelbaarheid. Bij Eden Hazard was het in Qatar allemaal vanuit stand en achteruit. Deze jongens gaan allemaal naar voren met veel meer energie en explosiviteit. Dat is veelbelovend", besluit Vandenbempt.