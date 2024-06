KRC Genk-voorzitter Peter Croonen is zeer duidelijk: "Met hem erbij hadden we de top vier gehaald, daar ben ik zeker van"

KRC Genk beleefde niet haar beste seizoen. Uiteindelijk konden de Limburgers zich zelfs niet verzekeren van Europees voetbal.

Voor KRC Genk werd het een seizoen om snel te vergeten met de bekeruitschakeling tegen KV Oostende, het mislukte Europese avontuur en dan nog het missen van Europees voetbal volgend seizoen.

Voorzitter Peter Croonen beseft ook dat KRC Genk het wat liet afweten. "Er is niet één kant-en-klaar-verklaring voor het missen van een Europees ticket", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Het is duidelijk dat het in een seizoen van vaker ‘net niet’ dan ‘net wel’ te dikwijls misliep op de momenten dat we er moesten staan. Vooral omdat we zowel vooraan als achteraan in de zone van de waarheid ons beste niveau niet hebben gehaald", gaat Croonen verder.

Volgens de voorzitter was er wel kwaliteit genoeg om betere resultaten te halen. "Ik blijf ervan overtuigd dat er genoeg kwaliteit was in de kern om minstens derde of vierde te worden. En er zijn objectieve factoren, die in ons nadeel gespeeld hebben."

"Ik ben er bijvoorbeeld zeker van dat we mét Bryan Heynen erbij in de play-offs de top vier hadden gehaald. Met zijn leiderschap, vista, loopacties, scorend vermogen, duelkracht vertolkt hij een cruciale rol. Anderzijds moeten zowel de spelers, de staf als de clubleiding voor de spiegel staan en lessen trekken uit wat is fout gelopen", besluit Croonen.