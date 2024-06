🎥 De koning is terug: Eden Hazard viert zijn terugkeer naar Stamford Bridge met geweldig doelpunt

Volg Belgiƫ nu via WhatsApp!

Eden Hazard was afgelopen zondag terug op Stamford Bridge voor Ć©Ć©n wedstrijd. Zoals in de goede oude tijd, liet hij het stadion genieten van zijn talent.

Eden Hazard is vorig jaar oktober met pensioen gegaan. Dat weerhoudt hem er echter niet van om af en toe zijn voetbalschoenen weer aan te trekken en deel te nemen aan benefietwedstrijden.

Zondag nam hij deel aan een wedstrijd tussen Soccer Aid van UNICEF en een team bestaande uit bekende Engelse voetbalpersoonlijkheden.

Hazard maakte een spectaculaire rentree in Stamford Bridge, samen met legendes zoals Petr Cech, Patrice Evra, Alessandro Del Piero en atleet Usain Bolt.

Eden Hazard heeft niet alleen plezier gemaakt voor het goede doel, hij heeft ook laten zien dat zijn groot talent nog niet verloren is gegaan.

In de eerste helft trapte hij een vrije trap op prachtige wijze in het doel. In 7 seizoenen bij Chelsea speelde Hazard 351 wedstrijden, scoorde 110 goals en won hij heel wat trofeeën (2 Premier League-titels, 1 FA Cup, 1 League Cup, 2 Europa League-titels).