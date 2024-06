Franky Van der Elst is duidelijk over Thibaut Courtois: "We gaan er te ver in"

Het EK in Duitsland zal vrijdag op gang worden getrapt door het gastland. De Rode Duivels beginnen er over exact één week aan.

Op 17 juni zullen de Rode Duivels beginnen aan hun EK, tegen Slowakije. Dit zal zonder Thibaut Courtois zijn, hij zit niet bij de selectie. Volgens Franky Van der Elst werpt dat wel een schaduw over de Rode Duivels.

"Dat denk ik wel, ja", begint hij bij 'Sjotcast' van Het Nieuwsblad. "Het zal er ook van afhangen wat de prestaties zijn van onze doelmannen. Als zij gewoon geen fouten maken, zal die schaduw wat minder groot zijn. Maar bij het minste foutje gaat Thibaut Courtois ter sprake komen."

"Onana vermeldde ook in een interview dat ze niet gaan praten over de afwezigen. Dat is eigenlijk het beste. Zo bewaar je de rust in de groep. Als er iets wordt gezegd is dat vaak ook tegen, of voor, iemand. Dat is gewoon vervelend", gaat hij verder.

Courtois kwam het afgelopen jaar enorm veel in het nieuws. Hij zou wegens een blessure niet naar het EK trekken, maar hij stond in de Champions League-finale wel in doel.

Sinds zijn terugkeer heeft de doelman nog geen enkel tegendoelpunt geslikt. Van der Elst is echter van mening dat Courtois soms te veel geprezen wordt. "Soms overdrijven we in het bewieroken van de prestaties van Courtois. Het is de beste, maar ik vind dat we er te ver in gaan soms", besluit hij.