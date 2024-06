Kévin Denkey mag beginnen dromen van geweldige transfer: 'Europese topclub aast op topschutter'

Kévin Denkey zal deze zomer naar alle waarschijnlijkheid vertrekken bij Cercle Brugge. Maar waar zal hij heen gaan?

Het seizoen van Kévin Denkey (23 jaar) was op zijn minst uitzonderlijk te noemen. De Togolese doelpuntenmaker was een van de grote namen achter het succes van Cercle Brugge, dat 4e eindigde in de Jupiler Pro League. Denkey scoorde 27 doelpunten in 38 competitiewedstrijden en werd topschutter van de competitie.

Hoewel de Togolees nog twee jaar contract heeft, verwacht niemand dat hij bij Cercle zal blijven. Toen we hem de vraag stelden een tijdje gelden, was Denkey heel duidelijk: "Het zal moeilijk zijn om bij Cercle te blijven."

De vraag is nu dus vooral waar hij zal tekenen. Er zijn al verschillende opties genoemd: Bayer Leverkusen, dat afgelopen zomer al versterking haalde met Victor Boniface (Union), maar ook AS Monaco. Nu wordt er echter gesproken over een nieuwe, nog grotere club.

Volgens CalcioMercato staat Kévin Denkey op het lijstje van AC Milan. Er wordt gezegd dat de Rossoneri momenteel werken aan de komst van Joshua Zirkzee, maar de voormalige speler van Anderlecht zal niet de enige aanvallende versterking zijn.

AC Milan zou haar oog hebben laten vallen op twee spelers om de aanval te versterken, naast Zirkzee. Het zou gaan om Denkey en Armando Broja (22 jaar), een aanvaller van Chelsea die dit seizoen aan Fulham werd uitgeleend.