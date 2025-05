🎥 "Ik kom eraan, mijn kippetje": Bondscoach Rudi Garcia aangenaam verrast door voormalige Rode Duivel op Pro League Awards

Gisteravond brachten de Pro League Awards de top van het Belgische voetbal bij elkaar. Bondscoach Rudi Garcia was ook van de partij.

Zoals eerder deze winter bij de Gouden Schoen, heeft Rudi Garcia de kans niet gemist om verder kennis te maken met de grote familie van het Belgische voetbal door aanwezig te zijn op de Pro League Awards in de buurt van Antwerpen.

Ter plaatse heeft onze bondscoach kunnen praten met verschillende persoonlijkheden uit ons voetbal. Hij kreeg ook de kans om een oude bekende tegen te komen, een zekere Radja Nainggolan, die ook op de gastenlijst stond.

Garcia is de tweede trainer onder wie de Ninja het meest heeft gespeeld in zijn carrière (90 wedstrijden). De twee mannen hadden een vrij sterke relatie bij AS Roma.

Hoewel onze bondscoach Nainggolan in een minder aanvallende rol had achtergelaten dan wat Luciano Spalletti hem had toebedeeld, genoot de Antwerpenaar ervan om het vuile werk voor de verdediging op te knappen, terwijl de offensieve taken werden overgelaten aan Francesco Totti of Kevin Strootman.

Dus, naast Rome, leiden alle wegen ook naar Antwerpen, met een mooi moment in het midden van een interview van DAZN met Rudi Garcia: "Ik kom eraan, mijn kip", zei hij tegen zijn voormalige speler. "Het is een aangename verrassing. Ik ben blij hem te zien, hij was een geweldige speler. Nou, hij speelt nog steeds, dat klopt. We hebben goede tijden samen gehad, hij is een aardig persoon." Jammer voor Nainggolan dat de Franse coach niet eerder bij de Rode Duivels terechtkwam.