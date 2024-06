Frank Raes is niet onder de indruk van belangrijke keuze die Tedesco maakte: "Waarom doet hij dat niet? Vreemd, vind ik"

Volg België nu via WhatsApp!

Thomas Meunier viel tegen Luxemburg plots geblesseerd uit. Daardoor zullen de Rode Duivels met slechts 24 spelers naar Duitsland trekken.

Thomas Meunier stond tegen Luxemburg nog geen kwartier op het veld wanneer hij er geblesseerd af moest. Een serieuze domper vlak voor het EK. Hierdoor zullen de Rode Duivels op woensdag met slechts 24 spelers, in plaats van 25, naar Duitsland trekken.

Meunier kan later nog wel aansluiten. Toch vindt Frank Raes het opmerkelijk dat bondscoach Tedesco niet gewoon voor 26 spelers kiest. "Luis Enrique nam als bondscoach van Spanje ook maar 24 in plaats van 26 spelers mee naar het EK van 2021. Omdat de groep dan meer beheersbaar is. Maar ik zou toch gewoon 26 spelers meenemen", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Tegen Luxemburg werd zelfs Vranckx centraal achterin uitgetest. Neem dan toch gewoon De Winter mee. Op de vleugelbacks is de spoeling na het uitvallen van Meunier en het feit dat Theate en Vertonghen nog niet fit zijn ook flinterdun. Waarom roep je dan geen Sabbe, Castro-Montes of Saelemaekers op? Vreemd, vind ik", gaat hij verder.

Maxim De Cuyper kreeg wel meer kansen door de blessure van Meunier. "Hij was voor mij de revelatie van deze korte aanloop naar het EK. De Cuyper speelde complexloos. Zeker als je dat vergelijkt met Deman van een paar maanden geleden. Die viel toen door de mand, De Cuyper hoegenaamd niet", is Raes duidelijk.

"Aanvallend kan hij de Rode Duivels veel bijbrengen. Verdedigend weten we dat nog niet. Maar dat hoefde in deze twee wedstrijden ook niet. Tegen Slovakije en Roemenië zal dat misschien ook niet nodig zijn. Wat mij betreft gaat De Cuyper als basisspeler mee naar het EK – of toch alleszins tot Theate en/of Vertonghen weer fit zijn", besluit hij.