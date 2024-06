Zo wordt het nog heel spannend: 'plots problemen gemeld bij transfer van Charles De Ketelaere'

Charles De Ketelaere kon bij Atalanta dit seizoen heel wat indruk maken. Hij werd geleend van AC Milan nadat hij daar een erg slecht seizoen beleefde.

Als kers op de taart won hij met Atalanta de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen. Het is ook geen geheim dat beide partijen graag met elkaar door willen.

Volgens transferexpert Nicolo Schira is Atalanta bereid om de aankoopoptie van 22 miljoen euro te lichten. Maar de Italiaanse club zou ook vier miljoen euro in bonussen moeten betalen en een doorverkooppercentage van 10% moeten opnemen in zijn contract.

En daar is Atalanta niet mee akkoord. De club wil die bonussen graag verminderen, maar AC Milan lijkt op zijn beurt geen water bij de wijn te willen doen.

Atalanta kan nog tot 14 juni zijn optie lichten, nadien kunnen andere clubs mee in de strijd springen. Het worden ongetwijfeld nog drukke dagen voor CDK die zelf wel goed lijkt te zitten bij Atalanta...

