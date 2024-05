Kevin De Bruyne komt zelf met update over zijn enkelblessure en speelkansen

Bondscoach Tedesco en de fans van de Rode Duivels kunnen opgelucht ademhalen. Kevin De Bruyne (32) heeft geen ernstige blessure opgelopen na een stevige trap op zijn enkel tijdens de wedstrijd tegen Tottenham gisteren.

"Op dat moment voelde het als een mes, maar nu voel ik me goed," zei hij geruststellend bij Sky Sports. Op minuut 56 zagen we Kevin De Bruyne kermend van de pijn naar de grond gaan, nadat Pape Matar Sarr hem ongelukkig raakte op de enkel/achillespees.

De Bruyne, die eerder dit seizoen al vier maanden miste vanwege een hamstringblessure, speelde nog even door voordat hij uiteindelijk werd gewisseld. "Hij bezeerde zijn enkel," vertelde Pep Guardiola na de wedstrijd.

”Ik voel me goed. Mijn enkel en achillespees zijn wel wat stijf. Op het moment zelf voelde de trap aan als een mes, maar het is gewoon een impactblessure”, stelde hij bondscoach Domenico Tedesco gerust.

