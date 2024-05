Antwerp ziet serieus af terwijl Cercle Brugge plots op weg is naar Europa

Cercle Brugge heeft zondagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Antwerp. Hierdoor doet de club een geweldige zaak in de strijd om Europees voetbal, terwijl dat voor Antwerp nu niet meer mogelijk is.

Antwerp nam het zondagavond met een experimenteel elftal op tegen Cercle Brugge. Van Bommel wisselde vier keer. Ejuke, Ondrejka, Yusuf en Bataille kwamen in de ploeg. Geen Janssen op het wedstrijdblad en Ilenikhena startte op de bank. Bij Cercle kwam Minda in de ploeg voor Efekele die geblesseerd is.

Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht tijdens de openingsfase. Al snel bleek wel dat de betere kansen voor Antwerp zouden zijn. Ejuke trapte van erg dichtbij over.

Op het halfuur waren het dan toch de bezoekers die op voorsprong kwamen. Lemarechal kreeg te veel ruimte en tijd met de bal aan de voeten en trapte het leer mooi voorbij Lammens.

© photonews

Meteen na het tegendoelpunt begon Antwerp fanatiek aan te vallen. Tegen de gang van het spel in kon Denkey er voor de rust nog 0-2 van maken.

Na een hoekschop voor Antwerp wilde Bataille het leer naar zijn doelman trappen, maar hij raakte de bal niet. Denkey volgde goed mee en ging er met de bal vandoor. Hij twijfelde niet en werkte de één op één met Lammens heerlijk af.

© photonews

Na de rust was het Cercle dat met het initiatief kwam. Het thuispubliek begon zich te ergeren want bij The Great Old leek er niets te lukken.

Antwerp ging nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt en kreeg veel steun van de fans. Uiteindelijk kon Kerk zo'n kwartiertje voor het einde voor de aansluitingstreffer zorgen. Ravych legde een bal erg ongelukkig voor zijn voeten na een voorzet. De Antwerp-speler kon het leer makkelijk binnen schuiven.

Dat doelpunt gaf Antwerp een levenslijn en heel veel hoop, al kwam die nodige gelijkmaker uiteindelijk niet meer.

Door deze overwinning klimt Cercle over KRC Genk naar de vierde plaats. Groen-zwart telt nu 36 punten, twee meer Antwerp ziet zijn kansen op Europees voetbal in rook opgaan.