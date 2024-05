Antwerp gaat het geweer van schouder veranderen: dit mag u verwachten tijdens de transferzomer

Antwerp heeft zijn succes gehad mede door de investeringen van Paul Gheysens. De club heeft echter altijd de intentie gehad om zelfbedruipend te worden. Gezien de huidige omstandigheden zal de tering naar de nering gezet moeten worden. Sven Jaecques staat deze zomer voor een ferme taak.

Zolang Marc Overmars geschorst is, zal Jaecques de hoofdmoot van zijn taken moeten overnemen. Nu heeft de general manager dat in het verleden ook wel al met succes gedaan, maar hij zal wel met een ander budget dan de Nederlander moeten werken. Plus, hij moet ook de kosten naar beneden halen.

Loonlast 20 miljoen gestegen in één jaar

Antwerp leefde immers wel een beetje boven zijn stand. Toptransfers brengen immers ook toplonen met zich mee. Momenteel is The Great Old de tweede bestbetalende club in de Jupiler Pro League. Op grote afstand van Club Brugge, dat 92 miljoen aan lonen betaalt, maar wel nog steeds met een loonlast van meer dan 58 miljoen euro.

In één jaar tijd kwam daar 20 miljoen bij. Da's enorm. Die loonlast moet naar beneden en de spelers die daarvoor moeten vertrekken, moeten ook nog een stevige transferprijs opleveren. Met de verkoop van Butez, Yusuf, Ekkelenkamp, Balikwisha en vooral Ilenikhena moeten alle schulden in één klap weggewerkt worden.

Antwerp staat immers nog onder maandelijke supervisie door de licentiecommissie. In hun budgetplannen voor volgend seizoen was er ook rekening gehouden met Europees voetbal... Dat wordt al een bijzonder moeilijke zaak.

Jong talent en trainer die ermee kan werken

Zo zal Jaecques zijn eigen transferbudget moeten creëren met de verkoop van die jongens. En slim aankopen. Toby Alderweireld zal volgend seizoen nog meer jonge veulens rond zich krijgen. Daarom zou het ook een goede zaak zijn om Vincent Janssen te kunnen houden. Twee straffe stemmen in de kleedkamer zijn beter dan één.

Er zal geïnvesteerd worden in jong talent dat een meerwaarde kan opleveren. De surplus op transfers à la Ekkelenkamp en Janssen is immers beperkt als je ze nog wil doorverkopen. Voor een Ilenikhena kan je al eens een risico nemen. Daar wisten ze dat ze een veelvoud gingen krijgen.

Dat heeft ook invloed op de keuze van trainer. Ze zoeken iemand die de jeugd kansen geeft en met jonge voetballers kan werken. Ook daar zal Jaecques zijn schouders moeten onder zetten. Al zal Overmars toch ergens wel wat aanwijzingen geven, denken we dan.