Duurder als coach dan als speler: het waanzinnige bedrag dat Bayern zou moeten betalen voor Vincent Kompany

Vincent Kompany komt steeds dichterbij een overstap naar Bayern München. De Duitsers zullen de portemonnee wel moeten trekken om Burnley te overtuigen.

Vincent Kompany naar Bayern München. Dat gerucht ging heel snel naar iets concreet. De onderhandelingen zijn momenteel aan de gang tussen Kompany, Bayern en ook Burnley.

Als hij naar Duitsland trekt, zou Kompany te maken krijgen met een serieuze uitdaging na het teleurstellende seizoen van Burnley in de Premier League.

De Duitsers mogen daarentegen geen fouten maken. De foutmarge is zelfs onbestaande na een seizoen als dit.

Sacha Tavolieri beweert dat Bayern steeds dichter bij een overeenkomst met Burnley komt. De Engelse club zou echter wel serieuze financiële eisen stellen. Het zou om een bedrag van rond de 20 miljoen euro gaan.

Dat zou van Kompany de op zes na duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van Burnley maken. Niet slecht voor iemand die vier jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de haak hing.

Als speler was Kompany nooit duurder dan 10,5 miljoen euro. Zoveel betaalde Hamburg in 2006 om hem over te nemen van Anderlecht.