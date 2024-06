Volgende week aankondiging? 'Antwerp is Anderlecht, Porto en Manchester City te snel af voor talentvolle verdediger'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht greep dit seizoen net naast de titel in de Champions' Play-off, terwijl uittredend kampioen Antwerp zelfs naast Europees voetbal greep. Beide ploegen willen zich dan ook graag versterken met oog op volgend seizoen.

Enkele dagen geleden kwam al naar buiten dat zowel RSC Anderlecht als Royal Antwerp FC interesse hadden in de 19-jarige polyvalente verdediger Rosen Bozhinov van het CSKA 1948. Daar speelt hij sinds februari in de A-ploeg.

De jongeling kreeg in februari ook nog een contractverlenging tot juni 2026, waardoor hij niet gratis kan worden opgepikt - iets wat anders wel het geval had kunnen zijn. En dus moeten Antwerp en Anderlecht in de buidel tasten.

Antwerp troeft heel wat teams af

Volgens Bulgaarse bronnen zou er ondertussen al een overeenkomst gevonden zijn met Royal Antwerp FC, dat op die manier dus Anderlecht weet af te troeven. Er waren ook heel wat buitenlandse clubs die hem wilden inlijven.

Porto, Benfica, Palermo en Manchester City waren slechts enkele van de andere teams die achter het net vissen. De deal mag volgens onze bronnen een van de komende dagen normaal gezien ook officieel op de webstek van The Great Old verwacht worden.

In februari pas komen piepen bij CSKA 1948

De marktwaarde van de Bulgaarse verdediger - die zowel centraal als op de flanken kan worden uitgespeeld - wordt geschat op 200.000 euro. Daarmee kan hij een koopje zijn voor stamnummer 1, dat meer wil gaan mikken op jong talent.

Dit seizoen speelde Rosen Bozhinov de laatste tien wedstrijden alle minuten voor de Bulgaarse nummer acht van het klassement. Eerder in het seizoen speelde hij ook al heel wat wedstrijden voor het B-team van CSKA 1948.