Analisten in katzwijm voor jonkie: "Zo zuiver en intuïtief, speler van het toernooi mogelijk"

De eerste man van de match op het EK was Jamal Musiala, de 21-jarige spelmaker van Bayern München. Hij maakte indruk en wist ook de 2-0 te scoren in de eerste helft. Wat mogen we van hem verwachten op dit toernooi? De analisten zijn alvast lyrisch.

"Het is een eerste stap wat mij betreft", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse bij Sporza na de 5-1 pandoering van Duitsland aan het adres van Schotland. "Hij wordt misschien wel de speler van het toernooi."

"Als je dan meteen kan bevestigen en zo’n dingen kan laten zien? Dat is geweldig. Hij was in de eerste helft echt wervelend, van in het begin van de wedstrijd al. Hij was aanwezig, vanaf hij aan de bal was deed hij er iets goed mee."

© photonews

"Hij heeft enorm veel beweging in zijn lichaam. Het is intuïtief, maar zo puur en zuiver. Hij gebruikt heel vaak de links-rechts beweging. Het is gewoon zalig om te kijken. Ik ben benieuwd om te zien wat hij gaat doen tegen de betere ploegen in de knock-outs."

Lefgozer Musiala

"Dat is de volgende vraag, de volgende stap voor hem. Maar volgens mij kan hij ook in die grote matchen bepalend zijn", ziet Vanhaezebrouck alvast een grote toekomst voor Musiala voor zijn toernooi in eigen land.

Imke Courtois pikte in: “Hij is heel sterk in de een-tegen-eensituaties, maar hij kan ook een man uitschakelen en heeft ook het nodige lef. Zo durft hij uitvoetballen vanuit zijn eigen grote rechthoek. Soms dolt hij met de tegenstander.”