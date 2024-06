Hein Vanhaezebrouck zou opvallende Buffalo opgeroepen hebben voor Rode Duivels en komt met anekdote over Kristof Van Hout bij Kortrijk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De openingswedstrijd van het EK werd door Duitsland in eigen huis met 5-1 gewonnen van Schotland. Even voor de pauze kwamen de Duitsers op een 3-0 voorsprong na een strafschop, omgezet door Kai Havertz. Het opende tijdens de rust de debatten.

Kai Havertz zette de strafschop mooi om, door lang genoeg te wachten om te trappen en daarbij in beweging te blijven. Een koud kunstje, waardoor de tweede helft eigenlijk bijna helemaal overbodig was in München.

Hein Vanhaezebrouck had in zijn analyse tijdens de rust bij Sporza wel wat te zeggen over de strafschop. "Ik begrijp niet waarom doelmannen bij een speler die stopt alsnog te vroeg vertrekken. Laat de speler twijfelen."

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over Davy Roef

"Geef geen opening langs links of rechts en vertrek niet te vroeg. Ze stoppen speciaal daarvoor. Ik heb gelukkig een andere keeper in Gent rondlopen die weet hoe hij het moet doen", verwees hij naar Angus Gunn en uiteraard ook Davy Roef.

Voor de gewezen coach van KAA Gent is het duidelijk: "Ik had Davy Roef meegepakt naar het Europees kampioenschap. Waarom pakken ze hem niet mee? Je weet dat als de Rode Duivels ver raken, ze misschien strafschoppen moeten nemen."

"Een van Gaaltje doen? Dat heb ik al gedaan met Kortrijk nog voor Louis van Gaal het deed. Het was tijdens een bekermatch tegen Standard met Kristof Van Hout." De beelden van 12 november 2008 bewijzen het gelijk van Vanhaezebrouck.