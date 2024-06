Aad de Mos ziet iets opmerkelijks bij de Belgen in vergelijking met Nederland: "De Bruyne en Lukaku maken zich niet druk over Courtois"

Aad de Mos ziet dat het goed zit bij Nederland en dicht hen goeie kansen toe. Ook bij de Belgen ziet hij dat de sfeer optimaal zit. Over de afwezigheid van Thibaut Courtois wordt er in de spelersgroep weinig tumult gemaakt.

Bij Oranje staat ex-Anderlecht-doelman Bart Verbruggen in doel. “Ik ben alvast erg onder de indruk van hem. Verbruggen heeft persoonlijkheid. Hij is in Nederland vrij onbekend, zoals nog wel meer jongens. Maar dat is zeker geen nadeel. Je hebt van die frisse, nieuwe gezichten nodig, die het willen laten zien", zegt hij in HLN.

"De Belgen hebben hetzelfde. Ik heb een paar wedstrijden van ze gezien en vind ze ook sterk. Jullie voorhoede is uitstekend. Doku, De Bruyne en Lukaku… Dan heb je nog Trossard en Bakayoko."

"Met Onana en Mangala heb je daar een goed blok achter staan. De defensie is minder en het is jammer dat Courtois er niet bij is, maar zoals ik het zie behoort België tot het pakketje Duitsland-Engeland-Nederland-Portugal, net onder de grote favoriet Frankrijk.”

Dat Courtois er niet bij is, lijkt enkel de buitenwereld te storen. “Het is een kwaliteitsdoelman, maar Domenico Tedesco maakt een goede en rustige indruk op me. Hij is niet bang om de consequenties voor een beslissing te aanvaarden en blijft erachter staan."

"Er was veel te doen om het passeren van Courtois, maar ik heb niet het gevoel dat de spelersgroep ertegen was. Ik zie Lukaku of De Bruyne zich er toch niet druk om maken. De Nederlandse spelers baalden bijvoorbeeld openlijk van de afwezigheid van Frenkie, zo heb je de Belgische niet over Courtois gehoord. Bovendien is Casteels gewoon een goede doelman."